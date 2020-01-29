Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.
Такое решение было ожидаемым, за ратификацию соглашения ранее уже выступал комитет Европарламента по конституционным делам.
Британский парламент одобрил соглашение в первой половине января.
Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС. Решение Совета ЕС ожидается 30 января.