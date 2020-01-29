ВАКС продолжит рассмотрение по делу о незаконном завладении средствами "Энергоатома" 6 февраля, - САП

В среду, 29 января 2020 года, в ВАКС продолжилось рассмотрение по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Специальной антикоррупционной прокуратуры.

На заседании выступили со вступительными речами почти все обвиняемые и их защитники, кроме одного фигуранта производства и его адвоката. Указанная защитник ходатайствовала о переносе заседания на 2,5 месяца с целью ознакомления со всеми материалами дела.

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Коллегия судей ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства, поскольку на предыдущих заседаниях ей уже было предоставлено время для ознакомления.

Следующее заседание, с учетом ранее предоставленного времени на ознакомление, состоится 6 февраля 2020 года.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

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НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018 года суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Мартыненко обязательства.

3 октября 2019 года Шевченковский районный суд Киева передал уголовное производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, в Высший антикоррупционный суд Украины.