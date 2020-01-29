ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом он написал в Твиттере



Чрезвычайный комитет ВОЗ по международным медико-санитарным правилам соберется 30 января, чтобы решить, является ли вспышка китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, написал он.



Гебрейесус отметил, что за пределами Китая зафиксировано 68 случае заболевания, или 1% от общего количества инфицированных. Он добавил, что большинство иностранцев заболели после визита в Китай или контакта с тем, кто посещал Китай.



По словам главы ВОЗ, причиной созыва чрезвычайного комитета является подтверждение передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая.





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