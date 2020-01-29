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29.01.20 20:48

ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 29 января сообщил, что решил созвать еще одно экстренное заседание ВОЗ из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом он написал в Твиттере

Чрезвычайный комитет ВОЗ по международным медико-санитарным правилам соберется 30 января, чтобы решить, является ли вспышка китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, написал он.

Гебрейесус отметил, что за пределами Китая зафиксировано 68 случае заболевания, или 1% от общего количества инфицированных. Он добавил, что большинство иностранцев заболели после визита в Китай или контакта с тем, кто посещал Китай.

По словам главы ВОЗ, причиной созыва чрезвычайного комитета является подтверждение передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая.

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