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29.01.20 21:37

Джулиани пообещал публикацию информации о попытке убить экс-генпрокурора Украины Шокина

Бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани, который фигурировал в центре расследования по импичменту главы Белого дома, заявил, что имеет подтверждение о покушении на жизнь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Джулиани пообещал публикацию информации о попытке убить экс-генпрокурора Украины Шокина

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Джулиани написал в Twitter.

"Сегодня Common Sense обнародует взрывной медицинский отчет, подтверждающий попытку убийства ключевого свидетеля по делу двойного взяточничества Байдена-Порошенко Виктора Шокина. Виктору поставил диагноз всемирно известный австрийский врач, который подтверждает, что его чуть не убили", - написал ексадвокат Трампа.

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Как сообщалось, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин фигурировал в материалах расследования по импичменту президента как чиновник, на которого выходил Джулиани во время поездок в Украину.

При этом, сам Шокин неоднократно заявлял, что его заставили уйти с должности из-за требования экс-вице-президента США Джо Байдена, который называл тогдашнего генпрокурора Украины одним из крупнейших коррупционеров, который тормозит реформы в стране.

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