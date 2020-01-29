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29.01.20 21:46

ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Он отметил: "ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации"

"Моя последняя правка, которая предусматривала не ратификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ. 2 к 1 против европейских ценностей", - написал Гончаренко

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ПАСЕ оспаривала не только права российской делегации, но и полномочия избранного вице-президентом ПАСЕ от Российской Федерации Петра Толстого.

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ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации 01

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