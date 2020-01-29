Призываю не писать заявление на волонтерок, заступившихся за украинский язык, потому что это будет репрессией уровня Сталина, - Зинкевич обратилась к Брагару

Об этом сообщила в Facebook нардеп от "Европейской Солидарности", председатель ВСК по вопросам правовой защиты ветеранов войны Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Полемизируя с коллегой, она указывает, что статья 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" четко говорит, что услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке.

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"Если водитель считает трансляцию сериала "услугой", то должен позаботиться о том, чтобы эта "услуга" была предоставлена ​​на украинском языке", - отмечает нардеп.

Кроме того, согласно Закону Украины "О кинематографии", для публичного показа фильмов (а показ в транспорте является именно публичным показом) необходимо получать государственное удостоверение на право распространения и демонстрации фильма в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

"Имел водитель или транспортная фирма такое удостоверение? Проверил ли депутат его наличие?", - уточняет Зинкевич.

Кроме того, 19 статья Конституции Украины гласит, что никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством. "Пассажир отнюдь не обязан смотреть то, что ему насильно навязывает водитель, даже если это отвечает "изысканным вкусам" большинства пассажиров. Пассажир может хотеть ехать в тишине, без лишних светошумовых эффектов, у него может болеть голова или ему может требоваться отдых, в конце концов сам фильм может портить настроение и создавать дискомфорт. Пассажир оплачивает проезд, а не билет в "кинотеатр на колесах", и имеет полное право требовать выключить фильм. Водитель должен заботиться о комфорте всех пассажиров и по требованию даже одного пассажира сразу же прекратить показ фильма", - подчеркивает нардеп.

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На Ярину Чорногуз народный депутат от "Слуги народа" "подает заявление за притеснения русского языка, потому что она попросила просто-напросто не пытать ее произведенным в РФ фильмом".

Зинкевич также обратила внимание коллеги на его прямые обязанности: установление истины по делу убитого активиста Артема Мирошниченко в Бахмуте, а также смерти Владимира Рыбака и 16-летнего Степана Чубенко, 15-летнего Даниила Дидика.

Она выразила опасения, что происходит возврат к временам притеснения всего украинского, что "будут страдать граждане Украины, которые живут в Украине и общаются на государственном языке", как во времена Януковича и его пособников.

"Язык запрещали более сотни раз - но народ всегда оберегал его. Наш язык - это не просто набор слов с определенным лингвистическим признаком, это сакральная вещь, окропленная нашей кровью.

И поэтому я не просто возмущена и призываю лично заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам свободы слова Евгения Барагара не писать заявление на гражданок Украины, которые заступились за украинский язык, потому что с его стороны это будет репрессией уровня Сталина. Потому что тогда у многих возникнет вопрос, а слуга какого народа Евгений Барагар? Достоин ли этот человек быть на такой должности в Верховной Раде?

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Потому что "нам не страшны московские вши, нам страшные украинские гниды".

Сейчас я заступаюсь за Ярину и Настю не только как народный депутат и председатель Временной специальной комиссии по вопросам правовой защиты ветеранов войны, но и как ветеранка российско-украинской войны, как командир батальона "Госпитальеры". Потому что для меня есть разница, и я не буду молчать, когда депутат не только не знает нашего законодательства, но и оправдывает преступление.

И я призываю поддерживать таких активистов, как Ярина Чорногуз, которые лелеют язык в разных уголках нашей страны. Они защищают гораздо более важное, чем право выбрать фильм в автобусе: они защищают сердцевину нашего общего генетического кода - наше право на свободу, право на самоидентификацию и право на защиту от оккупанта, каким бы оружием он ни убивал наш народ - гибридным масс-культурным продуктом или пулями на фронте", - отмечает депутат.

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Напомним, 28 января водители автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказались выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - госпитальера Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.

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