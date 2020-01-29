Пребывание Нефьодова на должности главы Таможенной службы стоит стране 200 млн грн ежедневно, - нардеп от "СН" Холодов

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Холодов отметил: "Пребывание на должности главы таможни Максима Нефедова будет стоить нам только в январе 8 миллиардов гривен.Госбюджет теряет на таможне минимум 200 миллионов гривен ежедневно.
На одесской таможне - полная жопа и развал. Опять поназначали старых схемщиков на должности.
Но это еще не все.Нефедов получает по $10 тыс. зарплаты в месяц.
За ноябрь он получил 252 595 грн
За декабрь - 229877 грн
Я не против высоких зарплат – но платить их нужно за результаты. Нефедову - за выполненный план по таможенным сборам.
Не можешь выполнять задачи – иди в НГО и там делай презентации со слайдами".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым.