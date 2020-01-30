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30.01.20 00:31

Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России, - Ясько

Украинская делегация останется работать в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на ратификацию полномочий делегации России.

Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России, - Ясько

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава украинской делегации, нардеп от Слуги народа Елизавета Ясько.

"Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в Организации. Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором - это путь в никуда. Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них - это пустой звук. Они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды. Тем не менее, Россия будет в ПАСЕ. Мы назвали это "новой нормальностью", - написала она.

Ясько также обозначила три направления работы украинской делегации в ПАСЕ:

выполнения мандата, полученного от Верховной Рады;
противодействие распространению Россией фейков и пропаганды с трибуны ПАСЕ;
восстановление авторитета Совета Европы, укрепление прав человека, демократии и верховенства права".

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