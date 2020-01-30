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30.01.20 01:28

В связи с визитом Помпео в Киеве возможны ограничения движения с 30 января по 1 февраля, - Госохрана

В связи с визитом государственного секретаря США Майка Помпео в Киеве с четверга по субботу, с 30 января по 1 февраля могут на время ограничить дорожное движение.

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Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице", - говорится в сообщении.

В ведомстве не исключают вероятности ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля.

В частности, не исключена вероятность ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля

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