Первый случай заболевания коронавирусом из Китая зафиксирован в Финляндии

Об этом заявил уководитель департамента безопасности здравоохранения, профессор Мика Салминен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание Yle

"32-летняя женщина приехала из города Ухань, который стал эпицентром вспышки новой разновидности коронавируса".

Она обратилась в больницу с симптомами гриппа. Сейчас женщина находится в больнице.

Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек, но точно известно в течение 14 дней, сейчас будут наблюдать за состоянием их здоровья.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Читайте также: Ни защитные маски, ни БАДы, ни лук не помогут, - Супрун опровергла мифы о коронавирусе

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.