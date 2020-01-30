Наемники РФ за сутки 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрела по позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское и дважды вблизи Марьинки, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

- три раза рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 4 мины и из 82-мм миномета - 14 мин;

- вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ глушат беспилотники СММ ОБСЕ возле Петровского, - СЦКК

"Украинские защитники осуществили адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы", - сказано в сообщении.

Также в штабе отметили, что вчера, 29 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - добавили в пресс-центре ОС.