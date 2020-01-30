Расширение санкций против РФ - важный сигнал непримирения США с российской агрессией против Украины, - посольство Украины в США

Как инфоормирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США в Facebook.

В ведомстве напомнили, что санкции введены против семи "крымских чиновников", которые выполняли функции так называемой "государственной власти" на Крымском полуострове во время оккупации, тем самым подрывая суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Министерством финансов США введены санкции против московской частной железнодорожной компании, осуществляющей деятельность в Крыму и руководителя этой компании.

"Приветствуем решительные шаги наших американских партнеров. Это очень важный сигнал, что администрация США не будет мириться с агрессией России против Украины и никогда не признает попытку России аннексировать Крым", - сказано в сообщении посольства.

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Ранее сообщалось, что Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - "Гранд Сервис Экспресс", специализирующуюся на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.