Ночью в общежитии Каменец-Подольского университета возник пожар, спасены 19 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 января в 2:22 в г. Каменец - Подольский в комнате на пятом этаже девятиэтажного общежития Каменец - Подольского национального университета им. Ивана Огиенко возник пожар. В 2:41 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделениями ГСЧС спасены 19 человек.

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Огнем уничтожено бытовые вещи и имущество на площади 20 м2. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.