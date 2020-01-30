Новые санкции демонстрируют, что Канада и мировое сообщество готовы увеличивать цену для России за игнорирование международного права, - глава МИД Шампань

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, комментируя расширение канадских экономических санкций против России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники совместно осуждают незаконную аннексию Россией Крыма и нелегитимные выборы, проведенные там прошлой осенью, а также то, что Канада и мировое сообщество готовы увеличивать цену за игнорирование международного права и основанного на правилах международного порядка", - сказал Шампань.

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Он добавил, что "поддержка Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой".

Напомним: в среду Канада и США объявили о внесении в свои санкционные списки россиян, ответственных за проведение незаконных выборов на оккупированном полуострове. Отметим, что со времени оккупации Россией Крыма в 2014 году, Канада в согласовании с международными партнерами наложила санкции на более чем 430 физических и юридических лиц, связанных с этим незаконным актом.