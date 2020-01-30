Милитаризация Крыма Россией влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, - Евросоюз

Об этом говорится в заявлении Евросоюза, произнесенном во время заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду, 29 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем выражать глубокую озабоченность по поводу продолжающейся широкомасштабной милитаризации Крымского полуострова Россией, что влияет на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и за его пределами", - отмечается в заявлении.

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В этом контексте миссии ЕС при ОБСЕ выразили благодарность украинской делегации за сделанную на прошлом заседании Форума презентацию, которая продемонстрировала волнующий масштаб проблемы".

"ЕС напоминает о резолюции 74/17 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 2019 года по этому вопросу и призывает Россию к ее полному и безотлагательному выполнению", - отмечается в заявлении.

Также напоминается, что ЕС решительно осуждает акты агрессии РФ против Украины и не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя.