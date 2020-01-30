Государство будет готово заблокировать Netflix, если он не будет выполнять нормы нового законодательства, - Потураев

Об этом он сообщил во время общественного обсуждения законопроекта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медиа.

"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - сказал он. И назвал этот вопрос политическим.

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Напомним, в статье 61 законопроекта "О медиа" говорится: "Обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиасервисами".

Также Никита Потураев напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2634 , который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины - Google, Facebook, Youtube и др.

Напомним, 17 января комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект № 2693 "О медиа".