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30.01.20 10:15

Наемник "ДНР", длительное время скрывавшийся в РФ, задержан на Донетчине, - контрразведка

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической группировки "Призрак".

сбу,контрразведка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что житель Бахмутского района отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы в Донецкой области. После освобождения в июне 2014 года мужчина присоединился к террористам "ДНР".

Боевики поручили ему нести "боевые дежурства" на блокпостах в районе города Северск. После освобождения населенного пункта силами Антитеррористической операции летом 2014 он сбежал от террористов и длительное время скрывался на территории Российской Федерации.

В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украины территорию Донецкой области и в январе 2020-го был установлен и задержан контрразведчиками спецслужбы.

В ходе досудебного расследования бывшему террористу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

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