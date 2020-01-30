Канада просит МАУ ускорить выплату компенсации родственникам жертв авиакатастрофы в Иране, - глава МИД Шампань

Об этом во время брифинга в парламенте рассказал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У меня был долгий телефонный разговор с главой "Международных авиалиний Украины", во время которого я просил его ускорить выплату обязательных возмещений родственникам жертв авиакатастрофы", - сказал Шампань.

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По его словам, следующим шагом для Канады станет организация процесса выплат финансовых компенсаций родственникам жертв правительством Ирана.

"Что касается следующего шага, какой будет компенсация Иранским государством, то мы будем стремиться к этому тоже", - отметил министр.

Шампань добавил, что в скором времени ожидает также завершения процесса репатриации тел канадцев, погибших в Иране.

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"Как я раньше говорил, репатриация продолжается уже давно. Вскоре она завершится, в соответствии с пожеланиями семей ", - отметил дипломат.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.