Новоназначенная глава Госкино Кудерчук была причастна к отмене показов фильмов "Петлюра" и "Червоний" в Запорожье. ФОТО

На это обратило внимание издание "Збруч", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Кудерчук имеет мало общего с кинематографом, поскольку она занимала в Запорожской ОГА должность заместителя председателя по аграрным вопросам. С кино она связана тем, что работала в течение последних двух лет в городском киноконцертном зале им. Довженко в Запорожье (сначала в должности заместителя директора, а затем - и директора). Также она организовывала в Запорожье кинофестиваль ZIFF.

Кудерчук во время пребывания в дирекции кинотеатра имела отношение к прекращению показов двух художественных лент, которые рассказывали об украинском освободительном движении.

В частности, в августе 2017 года в кинотеатре им. Довженко был скандал: администрация отказалась демонстрировать на День Независимости фильм "Червоний", который рассказывает о воине УПА Данииле Червоном, который был заключен в сталинских лагерях (впрочем, как свидетельствует новость из сайта киноконцертного зала, в День Независимости фильм таки показали - однако официальная презентация состоялась в другом кинотеатре).

В сентябре 2017 кинотеатр им. Довженко снял с показа фильм "Дневник Симона Петлюры" после того, как злоумышленники облили афиши красной краской и оставили листовки, в которых обвинили Петлюру в антисемитизме.

Сама Марина Кудерчук рассказывала в комментарии изданию 061.ua, что администрация стремится "избежать каких-то ситуаций в зале". "Сегодня должен был быть первый показ, ранее билеты не было продано - для того, чтобы избежать порчи экрана и оборудования, мы сейчас хотим снять с показа", - говорила Кудерчук.

Кроме того, Марина Кудерчук является поклонницей Владимира Зеленского. На ее странице в соцсетях есть ряд сообщений с поддержкой победителя прошлогодних выборов.

Также на своем аккаунте Кудерчук выложила фотографии с Владимиром Зеленским и командой "Квартала 95", сделанные в помещении кинотеатра им. Довженко.





Также Марина Кудерчук имеет отношение к бизнес орбиты Игоря Коломойского и группы "Приват". По данным из реестров, ООО "КИНОТЕАТР "ВАЛЕНТИНА"- арендатор муниципального кинотеатра - имеет бенефициара кипрскую компанию"АГАРТЕК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД", записанную на Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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