Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Олег Коваль.
"С целью наведения порядка в системе гуманитарной помощи Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи, которая позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи", - рассказал замминистра.
По словам Коваля, интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:
- по названию получателя,
- по коду ЕГРПОУ,
- по названию региона,
- по номеру в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,
- по номеру и дате принятия решения о включении в Единый реестр,
- по фамилии, имени, отчеству руководителя и контактным данным.
"Данные в карте будут постоянно обновляться", - подчеркнул замминистра.
Коваль также отметил, что пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.
Интерактивную карту можно найти по ссылке.