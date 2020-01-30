Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Олег Коваль.

"С целью наведения порядка в системе гуманитарной помощи Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи, которая позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи", - рассказал замминистра.

По словам Коваля, интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:

- по названию получателя,

- по коду ЕГРПОУ,

- по названию региона,

- по номеру в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,

- по номеру и дате принятия решения о включении в Единый реестр,

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- по фамилии, имени, отчеству руководителя и контактным данным.

"Данные в карте будут постоянно обновляться", - подчеркнул замминистра.

Коваль также отметил, что пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.

Интерактивную карту можно найти по ссылке.