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30.01.20 10:49

Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи

Министерство социальной политики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи.

минсоцполитики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Олег Коваль.

"С целью наведения порядка в системе гуманитарной помощи Минсоцполитики создало интерактивную карту получателей гуманитарной помощи, которая позволит осуществлять контроль за транспортировкой, получением, хранением, охраной, складированием, распределением, целевым использованием и учетом гуманитарной помощи", - рассказал замминистра.

По словам Коваля, интерактивная карта получателей гуманитарной помощи работает по функции поиска по различным параметрам:

- по названию получателя,

- по коду ЕГРПОУ,

- по названию региона,

- по номеру в Едином реестре получателей гуманитарной помощи,

- по номеру и дате принятия решения о включении в Единый реестр,

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- по фамилии, имени, отчеству руководителя и контактным данным.

"Данные в карте будут постоянно обновляться", - подчеркнул замминистра.

Коваль также отметил, что пользование интерактивной картой значительно упростит донорам и получателям поиск получателей гуманитарной помощи соответствующего региона.

Интерактивную карту можно найти по ссылке.

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