Приостановление РФ следствия против украинских моряков - процессуальный крючок, - Полозов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил адвокат моряков Николай Полозов.

"Расследование приостановлено по основаниям п. 3 ч.1 статьи 208 УПК РФ, в которой отмечается, что местонахождение обвиняемого известно, но его участие в следственных действиях не представляется возможным", - сказал он.

Полозов отметил, что согласно постановлению следователя, с которым он ознакомился, моряки находятся в Украине, однако им не рекомендован выезд в РФ.

Решение следствия о приостановлении дела, защитник назвал "процессуальным крючком".

"Подобное решение следствия неприемлемо. Это такой процессуальный крючок, когда дело может быть возобновлено в любой момент и моряки объявлены в розыск, так как они остаются в статусе обвиняемых. Мы будем прорабатывать линию защиты с целью добиться прекращения дела", - сказал адвокат.

Также Полозов сообщил, что постановление следователя о приостановлении расследования в ближайшее время будет обжаловано в Генпрокуратуру, а при необходимости и в суд.

Напомним, ранее Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.

Год назад, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

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