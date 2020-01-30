ВСП не стал лишать звания судью Фастовца, который 32 раза называл территорию Украины "пока контролируемой", - координатор Общественного совета добропорядочности Жернаков

Об этом пишет в Facebook координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков, информирует Цензор.НЕТ.

""Территориями, пока подконтрольными Украине" 32 раза в судебных решениях называет территорию Украины особь в мантии Виталий Фастовец. Там же он открыто насмехается над ВСУ... Что делает Высший совет правосудия? Освобождает от должности? Обращается в СБУ? Нет, отправляет вчера эту особь с почестями в отставку - с пожизненным денежным содержанием за наш счет, сохранением звания судьи и возможностью быть избранным в этот же ВСП", - написал он.

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Ранее о судье Фастовце и его действиях также сообщал адвокат Роман Маселко.