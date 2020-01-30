Директору Фонда госимущества предложили $5 млн за назначение "своего человека" директором ОПЗ: взяточники задержаны, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины 5 млн долл. США неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица. По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.

Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. США их разоблачили детективы НАБУ.





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Реализация операции по задержанию стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.