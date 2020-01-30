Богдан после месяца отсутствия появился на публике: посетил приватизируемый Одесский припортовый завод с представителями азербайджанской компании. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора завода Николай Щуриков, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча с руководством химического предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну", - написал Щуриков.

По его словам, в ходе встречи обсуждалась возможность участия азербайджанской компании в будущей приватизации завода.

Отметим, более месяца глава ОП Богдан не появлялся на публике. Он не сопровождал Зеленского в начале января в поездке в Ивано-Франковскую область, не побывал вместе с ним на "рабочем отдыхе" в Омане. Отсутствовал Богдан и на церемонии прощания с погибшими на борту самолета МАУ украинцами. Также его не было на форуме в Давосе. Последний раз Богдан присутствует на фотографиях с Владимиром Зеленским в официальной новости Офиса президента от 23 декабря.

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Напомним, в начале декабря 2019 года, новый глава ФГИ Дмитрий Сенниченко заявил, что подготовка ОПЗ к приватизации продолжается согласно графику, который предусматривает приватизационный конкурс в 2020 году.