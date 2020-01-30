Назначение заместителей главы ГБР обжалуют в ОАСК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии Государственного бюро расследований от 10 января 2020 об определении победителей в конкурсе для назначения на должности первого заместителя и заместителей директора ГБР. Кроме этого истец просит суд обязать Комиссию допустить его до участия в указанном конкурсе", - говорится в сообщении.

Сейчас суд открыл производство по данному административному иску. Рассмотрение дела будет осуществляться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

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