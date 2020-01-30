Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть общее правило, точнее, принцип: нельзя идентифицировать адвоката с его клиентом, поскольку тогда адвокат просто перестанет защищать клиентов, думая о своем будущем. Собственно, человек выполнял свою работу адвоката, и это не означает, что он не может работать на другой должности", - сказал Рябошапка.

При этом он обратил внимание, что на тот факт, что во избежание любого, даже потенциального конфликта интересов, врио директора ГБР Ирина Венедиктова отстранила Бабикова от руководства расследованием "майдановских дел".

"Думаю, этого будет достаточно", - отметил Рябошапка.

При этом генпрокурор обратил внимание, что недопустима с точки зрения закона передача Бабиковым как бывшим адвокатом какой-либо информации следствию.

"Думаю, что он понимает проблему и, учитывая конфликт интересов, будет дистанцироваться от этих дел. По крайней мере, на совещаниях, которые проводим, мы с ним не обсуждаем дела, связанные с Майданом", - подытожил Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Позже Бабиков отрицал, что представлял интересы президента-беглеца Виктора Януковича.

А экс-генпрокурор Юрий Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков действительно был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.

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