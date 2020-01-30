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30.01.20 12:32

"Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко прокомментировал задержание на части взятки в $5 млн троих человек, которые предлагали ее за назначение "своего человека" директором Одесского припортового завода.

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Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Всем кто звонит с просьбой о каком-либо конкретном объекте сообщаю - следите за сайтом, вся информация об объектах приватизации, графики, тизеры - на сайте, который через неделю будет обновлен.

О назначении на ту или иную должность, в том числе и в Фонде госимущества - я назначил себе заместителей, которым доверяю, дальше они проводят конкурсы и конкурсная комиссия и заместители выбирают себе свою команду. Поэтому не пытайтесь устроить кого-то в ФГИУ через меня", - сообщил Сенниченко.

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"Так что "решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло", - добавил он.

Решатели, успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках купить должности в госсекторе 01

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