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30.01.20 12:37

Уровень доверия украинцев к полиции составляет около 48% - Клименко

В 2019 году уровень доверия к полиции составил около 48%. Такие данные предоставлены Центром стратегического развития территорий.

клименко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины, об этом Председатель Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 30 января, во время подведения итогов работы полиции.

В своем выступлении Клименко подчеркнул, что основным критерием оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции остается доверие населения.

"Это тот показатель, который является определяющим в нашей работе. И в конце прошлого года граждане предоставили свою оценку - уровень доверия к полиции составил 48%. Это неплохо, но работать однозначно есть над чем", - отметил председатель Нацполиции.

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При этом Клименко подчеркнул, что основная цель полицейских - это не просто противодействие преступности или охрана правопорядка. Основная цель - это постоянное взаимодействие полиции с населением и создание пространства безопасности, в котором каждый человек будет чувствовать себя защищенным.

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