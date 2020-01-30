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30.01.20 12:44

18-летний парень погиб от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция

Предварительно установлено, что парень вылез на вагон-цистерну, чтобы сделать селфи, и умер от травм, полученных в результате поражения электрическим током.

18-летний парень погиб от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львова.

О происшествии в полицию сообщили медики.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 18-летний львовянин. Также установлено, что вместе со своим братом и другом парень прогуливался по железнодорожным путям и решил сделать селфи на вагоне-цистерне. Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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