18-летний парень погиб от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Львова.
О происшествии в полицию сообщили медики.
Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 18-летний львовянин. Также установлено, что вместе со своим братом и другом парень прогуливался по железнодорожным путям и решил сделать селфи на вагоне-цистерне. Он вылез на вагон и был поражен электрическим током. От полученных травм парень скончался на месте происшествия.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.