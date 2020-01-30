Дикие головные боли и сыпь по всему телу, - осужденный по "делу украинских диверсантов" Дудка рассказал о состоянии здоровья в российской колонии

В комментарии Крым.Реалии Каверников рассказал, что у Владимира Дудки продолжаются сильные головные боли, связанные с повышенным давлением, передает Цензор.НЕТ.

"Давление стабильно высокое: 150 на 90, а иногда скачет и выше этих отметок. По сути, это гипертония, которую в колонии не лечат. Из-за этого у него дикие головные боли. У него так и не пропала сыпь по телу, которая проявилась еще в Симферополе. Он говорил об этом администрации колонии, они выдали мазь, которая хоть как-то помогает", – отметил Каверников.

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Он также отметил, что его отец интересовался, планируется ли обмен заключенными между Украиной и Россией.

"Конечно же, спрашивал про обмен, интересовался, планируется ли он вообще. Увы, мне нечего ему ответить, потому что со всех сторон тишина. Но отец все равно надеется, что выйдет по обмену. А надеяться в общем-то больше не на что", – рассказал Каверников.

По словам сына Дудки, его отец общается с несколькими заключенными, с которыми познакомился еще в Симферопольском СИЗО, в частности, с фигурантом первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Энвером Мамутовым.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые якобы изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.