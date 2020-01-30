ЕСПЧ отказался налагать запрет на экстрадицию Цемаха в Нидерланды, - адвокат

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом его адвокат Анатолий Кучерена.

"Разочарованы решением ЕСПЧ отклонить наш запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить экстрадицию Цемаха в Нидерланды", - сказал Кучерена.

Он отметил, что, "несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха".

Кучерена подчеркнул также, что лично не получал официального ответа от Страсбургского суда. "

Не менее странным выглядит утверждение ЕСПЧ относительно того, что в мой адрес своевременно направлялись ответы на все обращения. Я ничего не получал от ЕСПЧ, не понятно, куда это все высылалось", - сказал защитник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ объявила Цемаха в розыск. ФОТО

Напомним, СБУ задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. 7 сентября его обменяли на украинских пленных.