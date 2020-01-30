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30.01.20 13:02

Офис генпрокурора отстоял уникальный военный полигон на Волыни, который хотели передать предприятию под лесное хозяйство

Благодаря усилиям Офиса генпрокурора Минобороны сохранило единственный в Украине авиаполигон для бомбометания, стрельбы ракетами по наземным целям и воздушной разведки.

полигон

Об этом сообщила пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Речь шла о почти 7000 гектарах земли на территории Камень-Каширского района на северо-востоке Волынской области стоимостью более 151 млн грн.

Дело рассматривалось в кассационном суде Верховного Суда. Он отклонил жалобу предприятия и подтвердил незаконность распоряжения Волынской ОГА о разрешении на разработку техдокументации по землеустройству на эту территорию для ведения лесного хозяйства.

Таким образом, полигон остается в распоряжении авиаполка "Повурск" (в/ч А1547).

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