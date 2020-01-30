Российские снайперы прибывают на Донбасс через неконтролируемые Украиной участки границы, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Противник пытается деморализовать личный состав подразделений Объединенных сил, спровоцировать ответный огонь и нанести удар по украинским воинам. Командование русско-оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Командование врага привлекает дополнительные снайперские пары, которые не относятся к штатным подразделений 1, 2 АК и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украины участка границы.

Также разведка сообщает о плановой ротации передовых подразделений соединений и частей 1 и 2 АК.

В ходе ротации противник осуществляет усиление мотострелковых подразделений танками и артиллерией. В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредоточивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения.

Ротации российско-оккупационных войск предшествовали интенсивные мероприятия боевой подготовки батальонных (ротных) тактических групп с проведением стрельб, в т. ч. с отработкой перехода от обороны к наступлению.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Донбассе обустраивают огневые позиции вблизи домов граждан, - ГУР