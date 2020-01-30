Лидеры европейских стран должны отказаться от участия в политическом шоу 9 мая в Москве, - Фриз

Об этом сообщила народный депутат из "Европейской Солидарности" Ирина Фриз на своей странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.



"Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал Европейский Союз "гитлеровской коалицией". Обращает на себя внимание, что Никонов по совместительству является не только председателем правления фонда "Русский мир", но и внуком Вячеслава Молотова. Того самого, который подписывал соглашения с нацистским министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом. Итак, Никонов считает, что после выхода из ЕС Великобритании в экономическом союзе не осталось ни одной страны, не входившей в нацистскую ось. Он также добавил, что "Франция также была захвачена, а ее заводы работали на Германию", – отметила политик.



Фриз отметила, что высказывания этого русского шовиниста должны иметь последствия, как минимум в виде персональных санкций и ограничения въезда такими гражданами Европейского Союза.

Также читайте: "Мне нужно это уточнить", - Песков о том, будут ли приглашать Зеленского в Москву на парад по случаю 75-летия Победы

"Потрясающе, что это заявление совпало с избранием другого представителя российского парламента вице-президентом ПАСЕ. Все это является пренебрежением ко всей Европе и де-факто реваншем страны-агрессора в сердце демократических государств", – добавила она.



"Россия начала осуществлять трактовку исторических событий, где факты прошлого объясняются политической конъюнктурой сегодняшнего дня и используются в стиле два мышления Джорджа Оруэлла. Еще несколько лет назад Дивизию Нормандия Неман изображали героями и борцами с фашизмом, но уже сейчас россиянам пытаются доказать, что французы были пособниками Третьего Рейха. Польша, которую Москва бросила в гитлеровскую оккупацию, по логике Госдумы РФ, вдруг также стала членом гитлеровской оси", – подчеркнула парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия должна заплатить компенсацию за разрушение Польши во время Второй мировой войны, - Качинський