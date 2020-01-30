В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае

Об этом сообщило посольство Украины в Китае в ответе на запрос издания "Ракурс", передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлен контакт с 51 гражданином Украины, которые пребывают в провинции Хубей (49 человек пребывают в г. Ухань, 1 человек – в г. Саньян, 1 человек – в городском уезде Чжунсян г. Цзинмень)", - говорится в ответе посольства Украины в КНР.

В посольстве сообщили, что со всеми находящимися в этих городах украинцами установлен и поддерживается контакт. Кроме того, по состоянию на 29 января 2020 года по информации Национальной комиссии здравоохранения КНР среди инфицированных новым штаммом коронавируса (2019-nCoV) на территории Китая граждан Украины нет.

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