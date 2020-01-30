Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак

"Никаких запросов о встрече не было. Мы ни о чем официально не запрашивали. Президент Зеленский сказал, что поскольку там будет присутствовать Путин, то единственный вопрос, который он готов был с ним обсудить, - это вопрос обмена, о котором была достигнута договоренность 31 декабря в телефонном разговоре", - сказал он на встрече с журналистами в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ермак также заявил, что никакой неформальной встречи с Путиным в Израиле у Зеленского не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кремле заявили, что украинская сторона запрашивала встречу с Путиным, но тот может встретиться только "на ногах"