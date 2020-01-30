Украина передала список на обмен на заседании контактной группы в Минске, - Ермак

Об этом сообщает "Украинская правда" ссылаясь на помощника президента Андрея Ермака, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера список был передан на заседании Трехсторонней контактной группы", - заявил он в четверг, 30 января.

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Отмечается, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами уже запущен.

По словам Ермака, Украина не собирается снижать темп, который задала процедура обмена.

По словам Ермака, те два трека, о которых говорил президент Владимир Зеленский (обмен с Россией и с ОРДЛО), "сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену – чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, – не снижает".