Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, пишет ANSA.

Супружескую пару из Гонконга разместили в изолированной каюте корабля Costa Crociere. У них осложнено дыхание и повышенная температура.

К больным прибыли итальянские медики, они проведут необходимые для выявления нового коронавируса тесты. Никто из пассажиров пока не может сойти на берег.

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"Ситуация находится под тщательным контролем всех участвующих органов, включая муниципалитет. Органы здравоохранения и морские власти немедленно активизировали себя. Все предусмотренные протоколы выполняются, и мы будем постоянно вести контроль", - заявил мэр города Чивитавеккья Эрнесто Тедеско.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.