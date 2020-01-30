Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua, пишет ANSA.
Супружескую пару из Гонконга разместили в изолированной каюте корабля Costa Crociere. У них осложнено дыхание и повышенная температура.
К больным прибыли итальянские медики, они проведут необходимые для выявления нового коронавируса тесты. Никто из пассажиров пока не может сойти на берег.
"Ситуация находится под тщательным контролем всех участвующих органов, включая муниципалитет. Органы здравоохранения и морские власти немедленно активизировали себя. Все предусмотренные протоколы выполняются, и мы будем постоянно вести контроль", - заявил мэр города Чивитавеккья Эрнесто Тедеско.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.