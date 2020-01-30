В 2019 году зафиксировано наименьшее количество убийств за последние 10 лет, - Клименко

Как информирует Цезор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом глава Национальной полиции сообщил во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году.

Он отметил, что при этом было зафиксировано уменьшение совершенных уголовных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

Так, в прошлом году правоохранители зарегистрировали 418,2 тысячи уголовных правонарушений.

"Полицейские раскрыли 186 200 преступлений - то есть фактически каждое второе преступление. Следователи сообщили о подозрении 110 тысячам человек в совершении 186 тыс. преступлений. При этом мы можем говорить об уменьшении совершенных уголовных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких", - отметил Клименко.

По словам главы ведомства, важным является уменьшение количества убийств (2019 - 1428 преступлений; 2018 - 1508) и тяжких телесных повреждений со смертельным исходом (2019 - 1916; 2018 - 2069).

"Это наименьшее количество таких преступлений за последние 10 лет. Подчеркиваю, что каждое такое преступление контролируется аппаратом Национальной полиции и лично начальниками областных подразделений. Как результат, сегодня раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет 93%", - акцентировал глава Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень доверия украинцев к полиции составляет около 48% - Клименко

Однако, по словам руководителя ведомства, 60% от общего количества совершенных уголовных преступлений составляют имущественные преступления.

"Именно они волнуют граждан больше всего. По сравнению с предыдущими годами наблюдается уменьшение разбоев и грабежей. Меньше зафиксировано угонов автотранспорта, мошенничеств и краж, в том числе из квартир граждан", - отметил Клименко.

Так, в 2019 году полицейские задокументировали 11 080 грабежей (13530 - в 2018 году) и 1858 разбоев (2190 - в 2018 году). В то же время в прошлом году полицейским удалось раскрыть половину грабежей и более 70% разбоев.

Напомним, ранее председатель Нацполиции рассказал о результатах по противодействию организованной преступности.

"В 2019 году полиция обезвредила 275 организованных групп. К уголовной ответственности привлечено более тысячи участников этих групп. Доказано, что они совершили 2,5 тысячи преступлений ", - сообщил Клименко.