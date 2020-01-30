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30.01.20 15:09

Две "BMW" за зачисление на учебу: досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов Донетчины завершено, - Офис Генпрокурора

Завершено досудебное расследование в отношении ректора одного из высших учебных заведений Донецкой области. Подозреваемому инкриминируется получение неправомерной выгоды в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и легализацией доходов, полученных преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК Украины).

вуз,университет,студенты

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По версии следствия, указанное должностное лицо в течение 2018 получило от представителя общества с ограниченной ответственностью, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, неправомерную выгоду в виде двух автомобилей "BMW X3" стоимостью более 1,2 млн грн и "BMW X5" стоимостью более 1,6 млн грн за подписание приказов о зачислении иностранных граждан на обучение в университет.

Впоследствии, он внес в ежегодную декларацию заведомо недостоверные сведения о получении в пользование автомобиля "BMW X3" на основании несуществующего договора ссуды.

В настоящее время продолжается ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

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