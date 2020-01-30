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30.01.20 15:14

Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций

Президент Владимир Зеленский провел кадровые ротации глав 19 районных государственных администраций в девяти областях.

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Соответствующие распоряжения №60/2020-рп - №84/2020-рп опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Президент, в частности, уволил и сразу назначил глав Новоархангельской и Новоукраинской РГА Кировоградской области, Казанковской РГА Николаевской области, Диканьской, Машевской и Шишацкой РГА Полтавской области.

Кроме того, уволен глава Згуровской РГА Киевской области.

В то же время Зеленский назначил на должности председателей Александровской РГА Донецкой области, Олевской и Ружинской РГА Житомирской области, Александровской РГА Кировоградской области, Кобеляцкой и Хорольской РГА Полтавской области, Гусятинской и Шумской РГА Тернопольской области, Заставненской и Сокирянской РГА Черновицкой области, Жашковской и Тальновской РГА Черкасской области.

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