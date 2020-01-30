В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции области.

Информация о происшествии поступила в 13:30.

"По адресу выехали руководство ГУ НП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит осмотр места происшествия и принимает меры для установления местонахождения автомобиля. В городе и области введена полицейская операция "Сирена".

Как пишет Интерфакс-Украина, в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации сообщили со ссылкой на директора областного дома ребенка №2 Елену Чистилину, что никто из сотрудников и воспитанников учреждения не пострадал. Здание также не повреждено.

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