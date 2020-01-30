Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе (исправлено)

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на hromadske.

Так, из популярного у туристов города Санья домой вернули 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения коронавируса в Китае, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

По прибытии в Борисполь у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок не проводилось. Ранее в Министерстве здравоохранения уже говорили об этом, уточнив, что другие проверки не нужны.

Читайте на Цензор.НЕТ: Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек

Туристы, с которыми удалось поговорить, остались довольны поездкой и не видели поводов для паники.

Некоторых удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".

Также туристы отметили, что рейс для эвакуации не особо отличался от обычного.

Также на Цензор.НЕТ: В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае

Несмотря на отсутствие паники, парки на острове Хайнань закрыли, а экскурсии отменили. Кроме того, цены в регионе выросли.

Напомним, по последним данным, от китайского коронавируса умерли 170 человек, более 7 тысяч инфицированы.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Читайте также: Ни защитные маски, ни БАДы, ни лук не помогут, - Супрун опровергла мифы о коронавирусе