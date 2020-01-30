Архивная служба представила проект по оцифровке архивных докуметов

Как информирует Цензор.НЕТ, это совместный пилотный проект Центрального государственного архива общественных объединений Украины и компании "Архивные информационные системы", направленный на реализацию системных задач информатизации и автоматизации архивного дела.

Совместный пилотный проект призван удовлетворить в одном программном продукте потребности всех заинтересованных - архивистов и разнообразной аудитории пользователей архивной информации.

Созданный на базе платформы "Архиум" ресурс содержит полнотекстовую информацию о фондах архива, сотни дел, десятки имен, географических названий и организаций, цифровые копии наиболее популярных документов. База данных архива будет постоянно наполняться, а возможности интерфейса совершенствоваться и расширяться.

При этом поскольку многие описи сделаны на русском языке еще в советские времена, то при оцифровке текст описи переводят на украинский.

"Мы будем принимать решение о расширении такой практики. В перспективе платформа "Архиум" может быть использована и другими государственными архивами - если она подтвердит удобство работы с ней. Текущий год станет пилотным на основе работы ЦДАГО. И думаю, что мы в дальнейшем проверим работу системы на базе еще одного архива", - отметил глава Гоударственой архивной службы Анатолий Хромов.

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Директор ЦДАГО Ольга Бажан считает, что пришло время и возможности оцифровать украинские архивы:

"В ближайшее время мы отредактируем то, что представили сегодня, и ссылка на "Архиум" появится на нашем сайте. Какой объем работы со стороны архива это несет? для меня очевидно, что у архивистов появляется четвертое постоянное направление деятельности - цифровизация. И этим должно заниматься сециальное подразделение в архиве. Секторы информационных технологий, в которых работают всего 1-2 человека, не смогут обеспечить запрос исследователей и архивистов. Поэтому необходимы организационные шаги для соответствующего расширения штата архивов".