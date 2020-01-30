Коронавирус зафиксирован в 18 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 30 января 2020 в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 17 странах мира. В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случае новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что сегодня состоится еще одно заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ. На нем странам могут рекомендовать закрыть авиасообщение с Китаем.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Борисполе

Для недопущения распространения вируса 2019-nCoV в Украине был создан оперативный штаб, прибывающим из Китая пассажирам стали измерять температуру, а врачам и лабораторным центрам объяснили, как действовать в случае обнаружения вируса, добавили в министерстве.

"Напоминаем, что специфического лечения коронавируса 2019-nCoV не существует. Для профилактики заболевания следует соблюдать стандартные рекомендации:

- часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

- во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Избегайте тесного контакта со всеми, у кого лихорадка и кашель;

- если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, как можно скорее обратитесь к врачу и сообщите ему о предшествующей истории путешествий;

- не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения", - подытожили в министерстве.

Также на Цензор.НЕТ: Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.