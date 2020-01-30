Ни на какие контакты с РФ украинская делегация в ПАСЕ не шла, - Ясько

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько.
"Ни на какие контакты с Российской Федерацией наша делегация во время этого визита не шла. Конечно, когда в комитетах и политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ - мы отвечаем на это", - отметила Ясько.
Оценивая результаты зимней сессии для новой украинской делегации, она отметила, что "говорить о победе нельзя, но старт является положительным".
Ясько также сообщила, что на зимней сессии Ассамблеи члены украинской делегации зарегистрировали три новые инициативы: две, связанные с экологией; две - о правах женщин.
"Мы будем устанавливать новые контакты, работать в политических группах и комитетах. Мы понимаем, что не хватает украинского голоса там. Будем продолжать доносить свою позицию. Если кто-то не понимает этой позиции, не соглашается - убеждать", - рассказала депутат.
Ясько добавила, что дальше украинскую делегацию ожидает большая работа по анализу зимней сессии и обработки стратегии на дальнейшую деятельность в Ассамблее.