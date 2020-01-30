"Нафтогаз" продал $500 млн из уплаченного "Газпромом" долга по Стокгольмскому арбитражу, - Смолий

Об этом сообщил глава Национального банка (НБУ) Яков Смолий во время брифинга по монетарной политике, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"По нашим данным, "Нафтогаз" продал $500 млн из полученных $2,9 млрд от "Газпрома", - сказал он.

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Гривню от проданной валюты "Нафтогаз" использовал на свои текущие нужды, а также на выплату налогов государству.

Смолий добавил, что НБУ ожидает продажи "Нафтогазом" оставшихся $ 2,4 млрд из $ 2,9 млрд.

"Ожидаем, что эти средства выйдут на рынок и если их не выкупят компании и банки, которым они будут нужны, то Нацбанк, соответственно, выкупит излишки в золотовалютные резервы для сглаживания колебаний", - сказал он.

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Сообщалось, что "Нафтогаз" получил от "Газпрома" $ 2,9 млрд – остаток суммы, которую российская компания должна была выплатить по решению Стокгольмского арбитража.