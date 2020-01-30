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30.01.20 16:13

Задержаны трое мужчин, которые расклеивали провокативные бигборды в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которых подозревают в расклеивании провокативных билбордов в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Во время отработки, в том числе изучения записей камер видеонаблюдения, столичные оперативники установили трех человек, которые обоснованно подозреваются в размещении в нескольких районах Киева провокационных плакатов", - говорится в сообщении.

Задержаны трое мужчин, которые расклеивали провокативные бигборды в Киеве, - Нацполиция 01

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Задержаны трое мужчин, которые расклеивали провокативные бигборды в Киеве, - Нацполиция 02

Мужчины были доставлены в управление полиции для выяснения обстоятельств.

По факту размещения бигбордов начато уголовное производство по ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

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Напоминаем, в ночь с 29 на 30 января в Киеве появились бигборды с фотографией бизнесмена и надписью "Россия – наш главный стратегический партнер" на русском языке. Всего было демонтировано 9 наклеек на 5 бигбордах.

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