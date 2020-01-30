Музей Майдана откроет библиотеку и фондохранилище

Об этом генеральный директор музея Игорь Пошивайло сказал во время обнародования отчета о деятельности учреждения за 2019 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас в коллекции более 4000 предметов, которые находятся в состоянии обработки. Приятным достижением прошлого года было то, что наконец за 4 года деятельности мы смогли найти помещение под фондохранилище. В этом году мы его откроем и создадим там условия для соответствующего хранения, обработки и консервирования нашей коллекции. Это всего 300 метров, но на этом этапе для нас достаточно", - отметил Пошивайло.

Он уточнил, что команда музея на сегодняшний день состоит из 10 человек - это 10 направлений, 10 отделов.

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"В этом году мы открываем научно-библиотечный ресурс на улице Липской, 16. Там будет размещена библиотека Майдана, дополненная научной библиотекой. У нас будет информационный ресурс, где все желающие смогут работать с нашими архивами. У нас большой спрос, к нам приходят участники Революции достоинства, в том числе пострадавшие, раненые. Они системно работают с нашим фотоархивом, находя доказательства для следственных действий", - сообщил генеральный директор.

Он напомнил, что на Аллее Героев Небесной сотни пока продолжаются следственные действия, на территорию, где запланировано строительство мемориала, наложен арест, поэтому сооружение здания откладывается на неопределенное время.

"Конечно, нам сложно воплощать наши задачи в условиях, когда у нас нет своего физического пространства. И именно поэтому правительством Украины был инициирован и проведен международный архитектурный конкурс, который предусматривал создание двух физических пространств - мемориального и музейного. В музейном мы видели третью составляющую - Дом свободы, который сегодня мы достаточно активно апробируем на существующих арендованных площадях, в частности, в Доме профсоюзов. Для нас он очень важен, это своеобразный прототип будущего музея", - сказал Пошивайло.

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Как отмечалось, Информационно-выставочный центр в Доме профсоюзов, открытый чуть больше года назад, за время работы посетили более 11 000 человек, из них более 10% - иностранцы.

Также руководитель музея добавил, что 2019 году на месте заброшенного котлована, которое определено под строительство музея, открыто выставочно-образовательное пространство "М³ Майдан - Мемориал - Музей".

"Мы надеемся, что в теплое время года этот масштабный проект получит вторую жизнь", - подчеркнул Пошивайло.