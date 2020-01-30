Стрельба и взрыв гранаты возле областного дома ребенка в Харькове квалифицированы как хулиганство, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"Полицейские предварительно выяснили, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа... Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы", - сообщает полиция.

Сейчас эксперты проводят сбор вещественных доказательств, сотрудники следственно-оперативных групп опрашивают свидетелей происшествия и жителей близлежащих домов, изымают и обрабатывают записи с камер видеонаблюдения.

На данный момент оперативной информации о лицах, которые могли пострадать, у полиции нет.

Напомним, 30 явнваря днем в Харькове неподалеку от областного дома ребенка №2 прозвучали выстрелы и взрыв. В городе и области введена полицейская операция "Сирена".

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